GF Vip, la Elia contro tutti: “Licia falsa, Patrick ha fatto cose gravi” (Di martedì 21 aprile 2020) Antonella Elia torna ad attaccare gli ex concorrenti del GF Vip, criticando Valeria Marini, Patrick Ray Pugliese e Licia Nunez con cui si è scontrata durante il reality. “Ci sono persone a cui non posso nemmeno pensare perché mi si rivoltano le budella – ha confessato al settimanale Chi -. La Lessa, Licia io non le vorrò più vedere nella vita. Licia è la più falsa. Ha usato tattiche, si avvicinava alle persone al momento opportuno. È stata una stratega, ma non le è servito a molto”. Antonella ha poi parlato della sua maggiore rivale nel GF Vip: Valeria Marini. “Se fosse dipeso da me le avrei strappato tutte le extension dopo due ore che era nella casa – ha spiegato la Elia -. L’avrei lasciata con i suoi 4 capelli. Ero io a subire lei, non mi dava tregua. … Non avrei dovuto perdonare ... Leggi su dilei Grande Fratello Vip : Antonella Elia non l'ha mai accettato

