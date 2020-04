Gallera: “Test sierologici in tutta la Lombardia a partire dal 29 aprile” (Di martedì 21 aprile 2020) I test sierologici, il cui inizio era programmato per oggi, martedì 21 aprile, per le province di Lodi, Cremona, Bergamo e Brescia, sono stati posticipati a dopodomani, giovedì 23 aprile, come specificato dall'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera: "Il 23 partiremo con le aree più colpite, dal 29 estenderemo i test a tutta la regione". Leggi su fanpage (Di martedì 21 aprile 2020) I test, il cui inizio era programmato per oggi, martedì 21 aprile, per le province di Lodi, Cremona, Bergamo e Brescia, sono stati posticipati a dopodomani, giovedì 23 aprile, come specificato dall'assessore al Welfare dellaGiulio: "Il 23mo con le aree più colpite, dal 29 estenderemo i test ala regione".

