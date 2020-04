Def da incubo

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 21 aprile 2020) Lo schema è obbligato ed è quello dell’interlocuzione Roma-Bruxelles. Diversamente non si può fare. Perché il nuovo scostamento del deficit che il governo si appresta a chiedere al Parlamento non è che un’altra iniezione di flessibilità, quindi soldi che sono soggetti al via libera dell’Europa. La proposta italiana è pronta e già inviata: 50 miliardi. E per tutto il giorno da palazzo Chigi e dal Tesoro sono partite telefonate verso la Commissione europea per validare preventivamente anche il Def, il Documento di economia e finanza che fotograferà un’economia flagellata dal virus. Anche qui una proposta c’è: Pil -8%, deficit tra l′8% e il 10%, debito/Pil tra il 155 e il 160 per cento. Un rete di soccorso cucita in due. Il decreto di fine aprile da 80 miliardiI 50 miliardi ...