Coronavirus | la perdita di olfatto è un sintomo precoce | “Isolare subito i pazienti”

(Di martedì 21 aprile 2020) Le alterazioni dell’o del gusto come sintomi di Covid-19 sono segnalati sempre più spesso da pazienti poco sintomatici, e a volta come segnaledella malattia, e per questo sarebbe necessario un immediato auto-isolamento, in attesa del tampone, per evitare che queste persone diventino importanti diffusori della malattia. E’ quanto emerge da uno studio, pubblicato sul ‘Jama‘, condotto da ricercatori dell’Università di Padova insieme a colleghi britannici. L’indagine è stata condotta su 202 pazienti Covid-19 in isolamento domiciliare moderatamente sintomatici, ed è risultato che ben 130, (il 64,4%) avevano un’alterazione del senso dell’o del gusto, laddove altri sintomi frequenti erano astenia (68,3%), tosse secca o produttiva (60,4%) e febbre (55,5%). E fra tutti i pazienti, il ...