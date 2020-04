Borse in rosso, petrolio ancora in picchiata giù del 20%. Spread sale a 250 (Di martedì 21 aprile 2020) Sull'azionario, vendite sui titoli oil, investitori preoccupati per le incertezze sulla fine de lockdown. Torna a salire lo Spread verso quota 248, occhi puntati sul consiglio europeo del 23 aprile. Boom di ordini per BTp a 5 e 30 anni lanciati con sindacato banche. Migliora oltre le attese l'indice Zew di aprile Leggi su ilsole24ore Borse in rosso - petrolio ancora in picchiata di oltre il 20%. Vendite sui titoli oil

