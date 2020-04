App Immuni, Pd e FI chiedono confronto in Parlamento. Salvini, ‘Libertà non è in vendita’ (Di martedì 21 aprile 2020) Forza Italia e Pd chiedono il voto in Parlamento per l’App Immuni. Delrio: “Necessario il passaggio in Aula”. ROMA – Forza Italia e Pd chiedono il voto in Parlamento per l’App Immuni. Nessuna approvazione, quindi, solo dal Consiglio dei Ministri ma un passaggio in Aula per votare la legge che autorizzi l’uso di questo sistema di tracciamento della persona. Un pensiero condiviso da maggiorane e opposizione con Palazzo Chigi che nelle prossime ore potrebbe iniziare a varare il testo per portarlo in Parlamento il prima possibile. Delrio: “Necessario il passaggio in Aula” “Passaggio in Aula necessario“. Ad aprire l’ipotesi di un voto in Parlamento è stato Graziano Delrio: “Si tratta di un terreno delicato – ha detto il capogruppo dem alla Camera – che non può essere affrontato solo ... Leggi su newsmondo I lati oscuri di Immuni - la app contro il Coronavirus

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. App Immuni - i partiti chiedono voto in Parlamento sulla protezione dei dati

App "IMMUNI" : la profilatura di massa con l'alibi della sicurezza (Di martedì 21 aprile 2020) Forza Italia e Pdil voto inper l’App. Delrio: “Necessario il passaggio in Aula”. ROMA – Forza Italia e Pdil voto inper l’App. Nessuna approvazione, quindi, solo dal Consiglio dei Ministri ma un passaggio in Aula per votare la legge che autorizzi l’uso di questo sistema di tracciamento della persona. Un pensiero condiviso da maggiorane e opposizione con Palazzo Chigi che nelle prossime ore potrebbe iniziare a varare il testo per portarlo inil prima possibile. Delrio: “Necessario il passaggio in Aula” “Passaggio in Aula necessario“. Ad aprire l’ipotesi di un voto inè stato Graziano Delrio: “Si tratta di un terreno delicato – ha detto il capogruppo dem alla Camera – che non può essere affrontato solo ...

NicolaPorro : ?? La app #Immuni non servirà alla nostra salute, ma a sconfiggerci definitivamente come cittadini, individui e uomi… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, L'App 'Immuni' nel mirino del #Copasir 'Riguarda la sicurezza nazionale, bisogna approfondire' #ANSA… - gaiatortora : Mi pare di capire che la app Immuni sarà come il contributo volontario in certe scuole. Volontario. Poi però se non… - MastroRadu : RT @massimogara: App #Immuni può funzionare SOLO se c’è fiducia nel Governo. Con qs governo debole, minoritario e divisivo è impossibile. - selio1 : RT @fabiochiusi: La tragicommedia leghista sulla app Immuni, con Zaia da un lato che vuole una app obbligatoria e chiede di derogare alle n… -

Ultime Notizie dalla rete : App Immuni Coronavirus, l'app immuni debutta con i test: dati custoditi in caserma Il Messaggero Immuni, tutte le polemiche sull’app che traccia gli italiani

Polemiche su Immuni, la app non obbligatoria che dovrebbe tracciare gli italiani per arginare la diffusione del virus dai primi di maggio. Dopo che l’idea di limitare la libertà di movimento per chi ...

Immuni in Parlamento

Trasparenza nel percorso decisionale e nella comunicazione ai cittadini sulla nuova app Immuni. E’ quanto chiedono diverse forze politiche, dal Partito Democratico alla Lega, fino a Forza Italia. Al ...

Polemiche su Immuni, la app non obbligatoria che dovrebbe tracciare gli italiani per arginare la diffusione del virus dai primi di maggio. Dopo che l’idea di limitare la libertà di movimento per chi ...Trasparenza nel percorso decisionale e nella comunicazione ai cittadini sulla nuova app Immuni. E’ quanto chiedono diverse forze politiche, dal Partito Democratico alla Lega, fino a Forza Italia. Al ...