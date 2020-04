Il contact tracing via app: quale strategia usare (Di lunedì 20 aprile 2020) (illustrazione: Getty Images)di Giuseppe Attardi, università di Pisa ed Enrico Santus Aversano, Bayer Il commissario straordinario all’Emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, ha deciso di adottare la soluzione Immuni, proposta dalla società Bending Spoons e indicata dalla task force del ministero dell’Innovazione e digitalizzazione, guidato da Paola Pisano, tra le più di 300 raccolte in risposta alla fast call dello stesso ministero. Proviamo a riflettere su questa scelta e su cosa si dovrà fare perché possa risultare efficace, nell’interesse di tutti. Nel seguito analizzeremo la versione in cui la app Immuni utilizza solo Bluetooth per rilevare i contatti tra persone e memorizzi i dati localmente sui dispositivi. Questa è la soluzione seguita a livello internazionale dal progetto Covid Watch, dal consorzio Pepp-Pt, e ... Leggi su wired Il vicolo cieco dell’app di contact tracing : penalizzare chi non la usa?

Immuni con un’App. Dubbi sull’efficacia del sistema di contact tracing adottato dal Governo. Possibili rischi per la privacy e la sicurezza informatica

Coronavirus e contact tracing - cosa fanno gli altri stati in Europa (Di lunedì 20 aprile 2020) (illustrazione: Getty Images)di Giuseppe Attardi, università di Pisa ed Enrico Santus Aversano, Bayer Il commissario straordinario all’Emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, ha deciso di adottare la soluzione Immuni, proposta dalla società Bending Spoons e indicata dalla task force del ministero dell’Innovazione e digitalizzazione, guidato da Paola Pisano, tra le più di 300 raccolte in risposta alla fast call dello stesso ministero. Proviamo a riflettere su questa scelta e su cosa si dovrà fare perché possa risultare efficace, nell’interesse di tutti. Nel seguito analizzeremo la versione in cui la app Immuni utilizza solo Bluetooth per rilevare i contatti tra persone e memorizzi i dati localmente sui dispositivi. Questa è la soluzione seguita a livello internazionale dal progetto Covid Watch, dal consorzio Pepp-Pt, e ...

paolo_barberis : Un piccolo contributo alla domanda: 'Cosa è una App basata sul Contact Tracing? Che problema risolve?' - Vi chieder… - ferrazza : Se vi interessa il contact tracing, le sue implicazioni tecnologiche, politiche ed economiche???? - pietroraffa : Serve una conferenza stampa del premier, tenuta a un orario normale In cui si indichi il percorso di riapertura.… - Franca27G : RT @pietroraffa: Serve una conferenza stampa del premier, tenuta a un orario normale In cui si indichi il percorso di riapertura. Partend… - corborosso54 : RT @pietroraffa: Serve una conferenza stampa del premier, tenuta a un orario normale In cui si indichi il percorso di riapertura. Partend… -

Ultime Notizie dalla rete : contact tracing App di contact tracing: come funzionano, rischi sicurezza e soluzioni di mitigazione Cyber Security 360 Il contact tracing via app: quale strategia usare

Molte altre app di contact tracing devono affrontare questo stesso problema”. La collaborazione tra Apple e Google Il 10 aprile Apple e Google hanno annunciato un accordo di collaborazione per aiutare ...

App anti-Covid: come convincere i cittadini a usarle ed evitare il rischio sorveglianza

È ormai chiaro che le applicazioni mobili per il tracciamento dei contatti, contact tracing, faranno parte della strategia di contenimento epidemico nella cosiddetta fase due, post lock down. Si ...

Molte altre app di contact tracing devono affrontare questo stesso problema”. La collaborazione tra Apple e Google Il 10 aprile Apple e Google hanno annunciato un accordo di collaborazione per aiutare ...È ormai chiaro che le applicazioni mobili per il tracciamento dei contatti, contact tracing, faranno parte della strategia di contenimento epidemico nella cosiddetta fase due, post lock down. Si ...