Coronavirus – Baviera, mascherine obbligatorie sui mezzi e nei negozi. A Lisbona focolaio in un centro per richiedenti asilo. Corea del Sud, 181 guariti tornano positivi (Di lunedì 20 aprile 2020) Questa settimana tanti Paesi in Europa, in ordine sparso e gradualmente, decidono di riaprire alcune attività economiche. In Norvegia porte aperte degli asili dopo un mese, in Danimarca riprendono parrucchieri, dentisti, fisioterapisti e autoscuole dopo un mese di chiusura e in Austria riapre il McDonald's, per il momento però solo in modalità drive in. Nei prossimi giorni seguiranno anche le altre catene di fast food. Le limitazioni alla vita sociale, imposte da Covid, hanno portato anche a una rinascita dei cinema in macchina. In Germania – dove riaprono i negozi con superficie di vendita fino a 800 metri quadri – si sta infatti registrando un vero e proprio boom. Angela Merkel però avverte: "Siamo ancora all'inizio della pandemia. Dobbiamo agire in modo graduale e attento. Sarebbe un peccato se tornassimo ..."

Coronavirus - quarantena del re della Thailandia : in Baviera con 20 concubine

Coronavirus - il re della Thailandia in auto-isolamento in Baviera : ha prenotato un intero hotel per sé e il suo entourage - incluse 20 concubine [FOTO]

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Baviera Coronavirus – Baviera, mascherine obbligatorie sui mezzi e nei negozi Il Fatto Quotidiano Partono per fare il giro d'Europa lasciando a casa i figli minori: arrestati

Nonostante la pandemia di coronavirus e il lockdown internazionale, volevano fare il "giro d'Europa" in auto. Dunque hanno abbandonato a casa tre figli minorenni, portandosi dietro solo il quarto, in ...

Merkel: "Germania solidale ma entro trattati UE"

(Teleborsa) - La Germania sarà solidale ma entro i limiti dei trattati europei che possono anche essere ridiscussi ma non ora, quando servono soluzioni veloci e immediate per fronteggiare la crisi ...

