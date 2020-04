Bari, in pieno centro 24enne cittadino irregolare del Gambia aggredisce una donna e le scippa il cellulare (Di lunedì 20 aprile 2020) Una donna di origini tedesche è stata aggredita in pieno centro a Bari da un ragazzo di 24 anni che poi si è scoperto essere un cittadino del Gambia irregolare in Italia. L’aggressione è avvenuta in via Putignani. La donna era uscita di casa per soddisfare i bisogni fisiologici del proprio cane. Prima la donna è stata strattonata e poi l’aggressore ha cercato di portarle via il cellullare. La donna ha reagito urlando. Le urla della donna aggredita hanno attirato le attenzioni di alcune persone che hanno subito chiamato le forze dell’ordine che dopo pochi minuti sono arrivate sul posto e sono riuscite a fermare l’aggressore. Leggi su baritalianews Passione ed esibizionismo per una coppia filmata in pieno centro a Bari con la lei intenta a praticare una fellatio

Emergenza covid-19 a Bari - scoperto bar in pieno centro che vendeva caffè e cornetti

Coronavirus Bari - il bar del Policlinico pieno di gente - si beve anche caffè ai tavolini (Di lunedì 20 aprile 2020) Unadi origini tedesche è stata aggredita inda un ragazzo di 24 anni che poi si è scoperto essere undelin Italia. L’aggressione è avvenuta in via Putignani. Laera uscita di casa per soddisfare i bisogni fisiologici del proprio cane. Prima laè stata strattonata e poi l’aggressore ha cercato di portarle via il cellullare. Laha reagito urlando. Le urla dellaaggredita hanno attirato le attenzioni di alcune persone che hanno subito chiamato le forze dell’ordine che dopo pochi minuti sono arrivate sul posto e sono riuscite a fermare l’aggressore.

carseri : RT @baritoday: Porta il cane a fare i bisogni, aggredita e rapinata in pieno centro a Bari: arrestato pregiudicato 24enne - baritoday : Porta il cane a fare i bisogni, aggredita e rapinata in pieno centro a Bari: arrestato pregiudicato 24enne… - ValentinaFauzzi : @Johnny__Love È successo in pieno centro a Bari! - AquilottoEddy : RT @massimo4951: Bari ARON, 1 anno , castrato, CERCA CASA !!!! È un cane buono, compatibile con i suoi simili, curioso, pieno di energia… - girlinbordeaux : RT @femmefleurie: c'è chi sta chiuso in casa da mesi e chi si da fare un bocchino in pieno centro di Bari, incurante del fatto che la gente… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari pieno Porta il cane a fare i bisogni, aggredita e rapinata in pieno centro a Bari: arrestato pregiudicato 24enne BariToday