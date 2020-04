Salvini chiede al governo di «cacciare» per un tweet contro Trump (Di domenica 19 aprile 2020) Aveva destato grande interesse – in senso negativo – il tweet di Walter Ricciardi contro Trump. Il medico, membro italiano dell’Oms e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza per questa emergenza sanitaria, aveva condiviso sul proprio profilo social un video pubblicato del regista Michael Moore che immortalava una serie di persone prendere a pugni un manichino con le sembianze del presidente degli Stati Uniti. Ora, dopo le scuse, quel retweet è stato cancellato, ma Matteo Salvini chiede al governo di cacciare il medico. LEGGI ANCHE > Non ne ha azzeccata una sul Virus e adesso insulta pure Trump! Che il governo lo cacci e chieda scusa agli Stati Uniti, che peraltro stanno mandando aiuti per decine di milioni di euro. pic.twitter.com/zP5ut6EgVy — Matteo Salvini (@matteoSalvinimi) April 19, 2020 Ricciardi contro Trump, il tweet della ... Leggi su giornalettismo Scontro Bellanova-Salvini sulla regolarizzazione dei clandestini. Il leghista : “Chiede una sanatoria - incredibile”

