Il testamento di Sepúlveda | “Salvini è un miserabile opportunista”

Leggi su tpi

(Di domenica 19 aprile 2020) Sepulveda parlava così di Salvini Sepulveda e Salvini non sarebbero mai andati d’accordo. Il Padano: così il grande scrittore cileno Luis Sepúlveda, morto il 15 aprile scorso dopo essere stato contagiato dal Coronavirus, chiamava il leader della Lega Matteo Salvini. Lo scrittore, scomparso all’età di 70 anni nell’ospedale universitario di Oviedo, in Spagna, dove era ricoverato da fine febbraio, non ha mai nascosto la sua appartenenza politica, tanto da essere stato costretto in passato a lasciare il suo Cile a causa della repressione del regime del generale Augusto Pinochet, che lo aveva portato al carcere. Stabilizzatosi in Spagna, da lì Sepúlveda è sempre intervenuto sulle principali questioni politiche europee e mondiali. Il 31 gennaio scorso una delle sue ultime riflessioni affidate ai social, prima di iniziare il ...