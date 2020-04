Formula 1 virtuale, successo di Charles Leclerc in Cina (Di domenica 19 aprile 2020) Formula 1 virtuale, GP Cina 2020: Charles Leclerc trionfa a Shanghai. Albon e Zhou sul podio. SHANGHAI (Cina) – Formula 1 virtuale, Charles Leclerc trionfa nel Gp della Cina. Dopo il successo di Melbourne, il pilota monegasco si è ripetuto anche a Shanghai al termine di una gara condotta quasi sempre in testa. Sul podio Alexander Albon e l’idolo di casa Zhou, vincitore della prima gara senza i big, che ha sfruttato la penalità data a Stoffel Vandoorne. He won in Melbourne… he wins in Shanghai! @Charles Leclerc makes it back-to-back #VirtualGP wins!#F1Esports #RaceAtHome pic.twitter.com/MPzMnaATKO— Formula 1 (@F1) April 19, 2020Sedicesimo Ciro Immobile – Gara nelle retrovie, invece, per Ciro Immobile che, dopo una buona qualifica, ha pagato un po’ di inesperienza e tensione. Davanti al calciatore della Lazio Thibaut Courtois ... Leggi su newsmondo Diretta GP Virtuale Formula 1 Cina/ Secondo trionfo per Leclerc : Albon e Zhou a podio

DIRETTA GP VIRTUALE FORMULA 1 CINA/ Video streaming tv : comanda Sainz - Leclerc 2^

Diretta GP Virtuale Formula 1 Cina/ Streaming video tv : pole per Leclerc - si parte! (Di domenica 19 aprile 2020), GP2020:trionfa a Shanghai. Albon e Zhou sul podio. SHANGHAI () –trionfa nel Gp della. Dopo ildi Melbourne, il pilota monegasco si è ripetuto anche a Shanghai al termine di una gara condotta quasi sempre in testa. Sul podio Alexander Albon e l’idolo di casa Zhou, vincitore della prima gara senza i big, che ha sfruttato la penalità data a Stoffel Vandoorne. He won in Melbourne… he wins in Shanghai! @makes it back-to-back #VirtualGP wins!#F1Esports #RaceAtHome pic.twitter.com/MPzMnaATKO—1 (@F1) April 19, 2020Sedicesimo Ciro Immobile – Gara nelle retrovie, invece, per Ciro Immobile che, dopo una buona qualifica, ha pagato un po’ di inesperienza e tensione. Davanti al calciatore della Lazio Thibaut Courtois ...

SkySportF1 : #Formula1, il GP virtuale della Cina: regole e programma #SkyMotori #F1 #SkyeSports - SkySportF1 : #Formula1 virtuale, il GP della Cina in diretta live #SkyMotori #SkyeSports #F1 - SkySportF1 : E @Charles_Leclerc vince anche in Cina! Duello @ScuderiaFerrari-@redbullracing da urlo, che lotta con @alex_albon p… - giulyleclerc : RT @SkySportF1: E @Charles_Leclerc vince anche in Cina! Duello @ScuderiaFerrari-@redbullracing da urlo, che lotta con @alex_albon per la pr… - sportface2016 : #F1 #eSports: #Leclerc vince il #VirtualGP di #Cina, #Immobile diciassettesimo -