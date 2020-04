Doping e coronavirus | meno controlli | ma vantaggi limitati per chi bara in questi mesi

Leggi su oasport

(Di domenica 19 aprile 2020) La domanda sorge spontanea. In un periodo in cui iantisono dilatati o, nella maggior parte dei casi, totalmente assenti, l’atleta che dovesse assumere sostanze illecite per un periodo prolungato potrebbe trarnein vista della prossima annata olimpica? Qualcuno, nell’ambiente, vedendo foto di atleti che continuano ad allenarsi o sentendo di parlare di “frontiere chiuse” o “via Zoom” la domanda potrebbe anche farsela e la risposta potrebbe non essere del tutto scontata. A darla, questa risposta, è il medico della Federazione Italiana Nuoto Lorenzo Marugo che sgombra il campo quasi totalmente dai possibili dubbi che sorgeranno al termine delle varie, più olunghe, quarantene. “La prima cosa da dire è che gli atleti di tutto il mondo sono tuttora esposti aantie dunque ...