Calcio, i giocatori della Roma rinunciano a quattro mesi di stipendio (Di domenica 19 aprile 2020) I giocatori della Roma hanno deciso di andare incontro alle esigenze del club in seguito all’emergenza causata dalla pandemia, rinunciando a quattro mesi di stipendio. Lo ha reso noto pochi minuti fa la stessa società giallorossa con un tweet, nel quale sono specificate le decisioni assunte dai calciatori. Questo il testo del tweet che accompagna la lettera: “I calciatori dell’#ASRoma hanno scritto una lettera al CEO del Club per esprimere la volontà di rinunciare a quattro mesi di stipendio nell’attuale stagione sportiva, al fine di aiutare il Club durante la crisi scaturita dall’epidemia da Covid-19“. IL TWEET della Roma I calciatori dell'#ASRoma hanno scritto una lettera al CEO del Club per esprimere la volontà di rinunciare a quattro mesi di stipendio nell'attuale stagione sportiva, al fine di aiutare il Club durante la crisi ... Leggi su oasport I dubbi del calcio francese (giocatori - medici - presidenti) : «Che senso ha riprendere il campionato?»

Repubblica : gli esodati del calcio - i 150 giocatori con contratti e prestiti che scadono il 30 giugno

