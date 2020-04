Roma, aggredisce l'ex compagna a coltellate (Di sabato 18 aprile 2020) Brutale aggressione ieri sera a Roma, dove un uomo di 47 anni, prontamente arrestato dalle forze dell'ordine, ha atteso la sua ex compagna nel box auto condominiale e l'ha aggredita a martellate prima di darsi alla fuga con computer portatile rubato alla donna.È accaduto ieri sera in zona Capannelle, periferia sud-est di Roma. La vittima, una donna di 37 anni, è stata soccorsa grazie ai vicini di casa che hanno udito le grida e trasportata in gravi condizioni in ospedale.L'aggressore, che si sarebbe recato in taxi presso l'abitazione della donna e sarebbe rimasto appostato per diverso tempo all'ingresso del garage condominiale armato di martello, è stato arrestato poco dopo l'aggressione nei pressi della propria abitazione. Roma, 20enne decapita la madre e tenta di uccidere la sorella Omicidio a Roma. Un ragazzo di 18 anni ... Leggi su blogo Roma - aggredisce la moglie e picchia anche figlia di pochi mesi : arrestato 40enne

