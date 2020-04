Previsioni Meteo Toscana | torna la pioggia | temperature in calo

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 18 aprile 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regionee CNR specializzato inrologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica leper laper i prossimi giorni. Domani da nuvoloso a molto nuvoloso. Nel tardo pomeriggio e soprattutto in serata, possibilità di deboli piogge sparse sulle province centro-meridionali. Venti: deboli o moderati di Scirocco sulla costa e in Arcipelago, deboli variabili nelle zone interne. Mari: poco mossi sottocosta, mossi a largo.: minime in ulteriore aumento, massime in lieve diminuzione. Lunedì 20 coperto con piogge. I fenomeni risulteranno più frequenti e abbondanti sulle province centro-meridionali, in particolare costa, Arcipelago e grossetano. Altrove precipitazioni per lo più deboli e intermittenti. Venti: da deboli a moderati da nord-est. Mari: poco mossi sottocosta, ...