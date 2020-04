Partorisce durante il coma, dopo due settimane può abbracciare suo figlio. La favola di Yanira (Di sabato 18 aprile 2020) Una donna ha potuto abbracciare per la prima volta dopo due settimane il figlio che ha partorito in coma grazie ad un cesareo d’urgenza mentre era ammalata di coronavirus in un ospedale di New York. Le immagini di lei che esce in carrozzella con una mascherina mentre riceve il neonato tra gli applausi di medici e infermieri stanno facendo il giro di mondo e sono diventate un simbolo di speranza per tutti ma anche della resistenza della Grande Mela, che resta il focolaio più grave d’America con oltre 122 mila casi e più di 12 mila morti.Yanira Soriano, 36 anni, era stata ricoverata al Soutside Hospital di Bay Shore a inizio aprile con una forma grave di Covid-19, tanto da essere subito intubata. Era all’ottavo mese di gravidanza, la quarta della sua vita. Il marito, colpito solo lievemente dalla malattia, era rimasto a casa con i tre figli, paralizzato ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 18 aprile 2020) Una donna ha potutoper la prima voltadueilche ha partorito ingrazie ad un cesareo d’urgenza mentre era ammalata di coronavirus in un ospedale di New York. Le immagini di lei che esce in carrozzella con una mascherina mentre riceve il neonato tra gli applausi di medici e infermieri stanno facendo il giro di mondo e sono diventate un simbolo di speranza per tutti ma anche della resistenza della Grande Mela, che resta il focolaio più grave d’America con oltre 122 mila casi e più di 12 mila morti.Yanira Soriano, 36 anni, era stata ricoverata al Soutside Hospital di Bay Shore a inizio aprile con una forma grave di Covid-19, tanto da essere subito intubata. Era all’ottavo mese di gravidanza, la quarta della sua vita. Il marito, colpito solo lievemente dalla malattia, era rimasto a casa con i tre figli, paralizzato ...

New York, 18 aprile 2020 - Ha stretto a sé suo figlio per la prima volta 12 giorni dopo averlo dato alla luce. Ma pur nella sua drammaticità, è una storia a lieto fine quello di Yanira Soriano, mamma ...

Partorisce durante il coma, dopo due settimane può abbracciare suo figlio. La favola di Yanira

Farla partorire alimentava la speranza di migliorare la sua situazione clinica e la sua respirazione. Così hanno deciso di sottoporla a un parto cesareo d’urgenza, inducendo nella paziente un coma ...

