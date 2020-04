Mimmo Parisi dice che non è vero che non è presente in Italia, in collegamento dal Mississipi (Di sabato 18 aprile 2020) Si è basata su due punti la difesa di Mimmo Parisi, presidente di Anpal fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle e ‘papà’ del reddito di cittadinanza, in audizione alla Camera dei deputati. L’alto dirigente dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro, infatti, doveva rendere conto delle accuse mosse da alcuni parlamentari relativamente alla sua assenza reiterata dall’Italia – Parisi ha la famiglia in Mississipi – e agli elevati costi dei suoi spostamenti in aereo e, nella fattispecie, in business class. LEGGI ANCHE > La gaffe del manager voluto dal M5S: «Il navigator trova un lavoro per sé? Magari» Mimmo Parisi e l’accusa di non essere presente in Italia dalla quale si difende in videoconferenza dal Mississipi Sul primo punto, Mimmo Parisi ha detto di essere molto rattristato dal messaggio che ... Leggi su giornalettismo Mimmo Parisi - il più grande campione di giustificazioni dopo Jake Blues (Di sabato 18 aprile 2020) Si è basata su due punti la difesa di, presidente di Anpal fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle e ‘papà’ del reddito di cittadinanza, in audizione alla Camera dei deputati. L’alto dirigente dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro, infatti, doveva rendere conto delle accuse mosse da alcuni parlamentari relativamente alla sua assenza reiterata dall’ha la famiglia in Mississipi – e agli elevati costi dei suoi spostamenti in aereo e, nella fattispecie, in business class. LEGGI ANCHE > La gaffe del manager voluto dal M5S: «Il navigator trova un lavoro per sé? Magari»e l’accusa di non essereindalla quale si difende in videoconferenza dal Mississipi Sul primo punto,ha detto di essere molto rattristato dal messaggio che ...

Se viaggio in business è per un problema di salute, ho mal di schiena. Non sono 70 mila euro ma solo 40 mila". Così Mimmo Parisi, presidente di Anpal (coordina i navigator), in audizione in ...

"Sono mortificato dall'idea che si sia creata la percezione che non sono presente in Italia. Non è vero. Io sono presente in Italia", dice Mimmo Parisi collegato dal Mississippi negli Stati Uniti.

