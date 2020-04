Kate Middleton e le regole imposte ai figli: solo giochi all’aperto (Di sabato 18 aprile 2020) Kate Middleton sta trascorrendo la quarantena in famiglia, nella tenuta di Anmer Hall, nel Norfolk. Durante questo periodo di emergenza, la donna ha deciso di cambiare regime dentro casa e dare delle nuove regole ai suoi figli: non ci saranno più videogiochi e tv, ma solo giochi all’aperto. Come tutto il resto del mondo, anche la Royal Family è in quarantena. La famiglia di Kate Middleton e del principe William non ha mai sgarrato, fino a questo momento: hanno da subito preso le precauzioni necessarie per rispettare le regole, trasferendosi nella loro tenuta Anmer Hall, nel Norfolk. I due coniugi non si sono mai fermati nel lavoro: hanno attivato fin da subito le dovute tecniche per iniziare a lavorare in smart-working , direttamente dal loro studio. A questa attività , però, ... Leggi su bigodino Le "regole" di Kate Middleton per i figli in quarantena : più natura meno tv -

I segreti della piega di Kate Middleton in quarantena

Kate Middleton - le rigide regole imposte ai figli in quarantena : niente tv - solo giochi all’aperto (Di sabato 18 aprile 2020)sta trascorrendo la quarantena in famiglia, nella tenuta di Anmer Hall, nel Norfolk. Durante questo periodo di emergenza, la donna ha deciso di cambiare regime dentro casa e dare delle nuoveai suoi: non ci saranno più videoe tv, maall’aperto. Come tutto il resto del mondo, anche la Royal Family è in quarantena. La famiglia die del principe William non ha mai sgarrato, fino a questo momento: hanno da subito preso le precauzioni necessarie per rispettare le, trasferendosi nella loro tenuta Anmer Hall, nel Norfolk. I due coniugi non si sono mai fermati nel lavoro: hanno attivato fin da subito le dovute tecniche per iniziare a lavorare in smart-working , direttamente dal loro studio. A questa attività , però, ...

Lisetta58147276 : RT @VanityFairIt: La duchessa di Cambridge non rinuncia alla sua piega impeccabile nemmeno isolata a casa. Solo che questa volta quelle ond… - Leonard47632104 : RT @VanityFairIt: La duchessa di Cambridge non rinuncia alla sua piega impeccabile nemmeno isolata a casa. Solo che questa volta quelle ond… - VanityFairIt : La duchessa di Cambridge non rinuncia alla sua piega impeccabile nemmeno isolata a casa. Solo che questa volta quel… - zazoomnews : Le regole di Kate Middleton per i figli in quarantena: più natura meno tv - - #regole #Middleton #figli… - infoitcultura : I segreti della piega di Kate Middleton in quarantena -