Coronavirus e test per l’immunità | 6 aziende per 2 metodi | già partiti in 4 regioni ma

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 18 aprile 2020) Il bando per iper l’immunità, pubblicato sul sito del ministero della Salute e su quello della Protezione civile, suscita qualche perplessita’ nel mondo scientifico. Si parla di almeno seidiagnostici e dueper eseguire 150.000sierologici finalizzati a un’indagine campione sulla diffusione dell’infezione da SarsCoV2. Almeno 6si stanno preparando perche’ i loroacquisiscano il marchio CE, in modo da rispondere agli stessi requisiti di precisione e garantire un alto valore di sensibilita’, specificita’, accuratezza, potendo cosi’ dare risultati confrontabili. Sono in corsa Roche, Abbott, Beckmann Coulter, DiaSorin, Pantec e Snibe. La procedura del bando di gara lascia “perplesso” il virologo Giorgio Palu’, dell’Universita’ di Padova. E’ un bando “che ...