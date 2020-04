Coronavirus, dal 5G alla vitamina D e al vapore bollente: mini-manuale per riconoscere le bufale. Un consiglio generale? Fate attenzione le fonti (Di sabato 18 aprile 2020) Da quando è iniziata l’emergenza Coronavirus le fake news stanno infettando la Rete con una velocità paragonabile a quella percorsa dal Covid-19. Il NewsGuard, un organismo di controllo sul giornalismo nel web, ha finora individuato 132 siti che hanno pubblicato informazioni false o fuorvianti sul virus, ma se consideriamo messaggi e video convogliati attraverso le reti sociali, allora si parla di numeri incalcolabili e in continua ascesa. Per esempio – e senza avere la pretesa di essere esaustivi – partiamo dalla modalità di propagazione: si va dai negazionisti, che sostengono che il virus non si propaghi ma sarebbe prodotto dalle nostre stesse cellule come forma di protezione dai veleni, c’è invece chi afferma che il virus venga veicolato dalle nuove reti di comunicazione 5G. C’è poi chi sostiene che ci ammaliamo di ... Leggi su ilfattoquotidiano Piero Chiambretti - il primo selfie dopo la guarigione dal Coronavirus

Coronavirus - farmacista veneto denuncia : “Le mascherine fornite dalla Regione non servono a nulla” | VIDEO

L’attrice è guarita dal coronavirus. E racconta : “Ho passato un brutto periodo…” (Di sabato 18 aprile 2020) Da quando è iniziata l’emergenzale fake news stanno infettando la Rete con una velocità paragonabile a quella percorsa dal Covid-19. Il NewsGuard, un organismo di controllo sul giornalismo nel web, ha finora individuato 132 siti che hanno pubblicato informazioni false o fuorvianti sul virus, ma se consideriamo messaggi e video convogliati attraverso le reti sociali, allora si parla di numeri incalcolabili e in continua ascesa. Per esempio – e senza avere la pretesa di essere esaustivi – partiamo dmodalità di propagazione: si va dai negazionisti, che sostengono che il virus non si propaghi ma sarebbe prodotto dalle nostre stesse cellule come forma di protezione dai veleni, c’è invece chi afferma che il virus venga veicolato dalle nuove reti di comunicazione 5G. C’è poi chi sostiene che ci ammaliamo di ...

RobertoBurioni : La Ferrari non si ferma: produce valvole per respiratori polmonari che salvano la vita alle persone infettate dal c… - petergomezblog : Ogni sera dal lunedì al venerdì alle 19.53 sono in onda sul NOVE con @sonoleventi. Ve lo dico perché ancora in mol… - borghi_claudio : @ManlioDS @Mov5Stelle @matteosalvinimi @LegaSalvini @forza_italia @berlusconi Ma il fatto che quegli eurobond erano… - LaStampa : Prima volta nei suoi 68 anni di Regno. Sua Maestà martedì compie 94 anni. La decisione è legata al lockdown imposto… - semy84 : RT @moovit_it: 'Quanto Moovit propone va nella direzione indicata anche dal WEF, i cui esperti hanno recentemente indicato il ruolo chiave… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dal Coronavirus, più di 2,25 milioni di casi nel mondo e superate le 150mila vittime. In Spagna oltre 20mila morti la Repubblica Ipotesi sulla data di uscita della su Netflix”casa di carta 5?

Da parte del colosso dello streaming non è giunto ancora nessun annuncio, ma le indiscrezioni riportate sono state confermate dal creatore Álex Pina in una recente intervista ... le riprese sono state ...

Coronavirus Latina, 7 nuovi positivi in provincia. In un giorno 15 guariti in più

Coronavirus Latina: 459 casi totali Il totale dei casi in provincia sale oggi a 459 ... di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di ...

Da parte del colosso dello streaming non è giunto ancora nessun annuncio, ma le indiscrezioni riportate sono state confermate dal creatore Álex Pina in una recente intervista ... le riprese sono state ...Coronavirus Latina: 459 casi totali Il totale dei casi in provincia sale oggi a 459 ... di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di ...