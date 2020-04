Vietri sul Mare | scendono a dieci i casi positivi

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutosul(Sa) – Due dei dodicirisultatiriscontrati nel comune disulsono guariti. I tamponi di controllo hanno dato esito n ed fatico e la notizia è stata ufficializzata dal sindaco Giovanni De Simone al termine della riunione del consiglio comunale. “Un buon segno – ha detto il primo cittadino- ma non dobbiamo abbassare la guardia: ci restano due settimane fondamentali e determinanti per uscire dalla fase uno dell’emergenza”. Nel corso della riunione del consiglio, il sindaco De Simone ha anche ribadito con orgoglio il primato disulche è stato il primo comune in Italia a distribuire i buoni spesa ai suoi cittadini bisognosi. L'articolosulproviene da Anteprima24.it.