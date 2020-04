Dopo la Spagnola non abbiamo imparato nulla (Di venerdì 17 aprile 2020) Come qualcuno ricorderà, negli anni venti ci fu un'influenza che creò molti problemi. Fu chiamata “la Spagnola”. Ho visto la fotografia di una famiglia: genitori, figli e gatto, tutti con la mascherina, tipo quelle che usiamo attualmente per difenderci dal coronavirus. Non cambia niente, forse non impariamo niente, di certo abbiamo memoria delle mascherine. D'altra parte, insieme a questa fotografia pubblicherei anche quella di Piazza San Pietro vuota per la Via Crucis e dalla basilica di San Pietro vuota per la Messa di Pasqua. Come cantavano Al Bano e Romina: “Pandemia pandemia canaglia”. Leggi su liberoquotidiano Quanto durerà il coronavirus e quando finirà? Il confronto con le pandemie del passato. La Spagnola sparì dopo 2 anni…

Toy Boy su Netflix - la serie spagnola con María Pedraza di Elite troverà fortuna dopo il flop in Spagna?

Il Segreto chiude - dopo nove anni addio alla soap opera spagnola (Di venerdì 17 aprile 2020) Come qualcuno ricorderà, negli anni venti ci fu un'influenza che creò molti problemi. Fu chiamata “la”. Ho visto la fotografia di una famiglia: genitori, figli e gatto, tutti con la mascherina, tipo quelle che usiamo attualmente per difenderci dal coronavirus. Non cambia niente, forse non impariamo niente, di certomemoria delle mascherine. D'altra parte, insieme a questa fotografia pubblicherei anche quella di Piazza San Pietro vuota per la Via Crucis e dalla basilica di San Pietro vuota per la Messa di Pasqua. Come cantavano Al Bano e Romina: “Pandemia pandemia canaglia”.

Noovyis : (Dopo la Spagnola non abbiamo imparato nulla) Playhitmusic - - Giusepp55082336 : @leonemaschio @MariaLu91149151 @nuvola1000 @patriziagatto3 @PatriziaMercur1 @Adri19510 @Claudoc3 @lunastorta13… - albertopiva_tv : @TonyTessy1 @ArditoAspetto Stronzate. Non voglio neanche ricordargli il devastante ritorno dell'influenza spagnola,… - RegistaOcculto : @vfeltri Tra l'altro, dato che non erano coglioni ne loro ne chi lo ha ripristinato dopo la spagnola, il saluto rom… - thomasmmr : RT @voceditalia: Nonna d’Italia sconfigge il Coronavirus dopo la Spagnola -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Spagnola L’Italia è lo Stato più inefficiente nella lotta al virus dopo la Spagna Linkiesta.it Coronavirus, crisi economica globale: Usa -5,9%, Italia -9%, ripresa incerta

ROMA – Coronavirus, e dopo? Con la recessione mondiale che si preannuncia in arrivo ... Gli USA dovrebbero avere un brusco calo del 5,9 per cento. In Europa occidentale, Spagna, Francia e Germania ...

Dopo la Spagnola non abbiamo imparato nulla

Come qualcuno ricorderà, negli anni venti ci fu un’influenza che creò molti problemi. Fu chiamata “la Spagnola”. Ho visto la fotografia di una famiglia: genitori, figli e gatto, tutti con la ...

ROMA – Coronavirus, e dopo? Con la recessione mondiale che si preannuncia in arrivo ... Gli USA dovrebbero avere un brusco calo del 5,9 per cento. In Europa occidentale, Spagna, Francia e Germania ...Come qualcuno ricorderà, negli anni venti ci fu un’influenza che creò molti problemi. Fu chiamata “la Spagnola”. Ho visto la fotografia di una famiglia: genitori, figli e gatto, tutti con la ...