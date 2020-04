Coronavirus, scelta l’app di tracciamento dei contagi: arriva “Immuni” (Di venerdì 17 aprile 2020) “Immuni”: sarebbe questo il nome dell’app scelta per il tracciamento dei contagi in Italia. arriva la notizia dell’avvenuta firma dell’ordinanza da parte del Commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, con cui, riporta Ansa, si dispone di dare avvio alla “stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la societa’ Bending Spoons Spa“. “Immuni”: l’app di tracciamento dei contagi La scelta del contact tracing nella gestione dell’emergenza Coronavirus era nell’aria ed è arrivata: sul sito del Governo è stata pubblicata l’ordinanza (n.10/2020) con cui il Commissario straordinario Arcuri ha disposto la stipula del contratto con la “Bending Spoons”. ... Leggi su thesocialpost Ecco l'app scelta dal governo per il tracciamento dei contagi da coronavirus

