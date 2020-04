Coronavirus, Roche mette a punto un test sierologico: sarà in vendita a maggio (Di venerdì 17 aprile 2020) Si chiama Elecsy, individuerà la presenza di anticorpi nei pazienti esposti al contagio Covid 19 e quindi aiutare a capire se è stata sviluppata un'immunità al virus. "Può essere prodotto rapidamente in grande quantità e reso ampiamente disponibile nel mondo" Leggi su repubblica Coronavirus - Roche annuncia : sviluppato test sierologico

Coronavirus : 250 dipendenti Roche affiancano operatori 1500 ministero Salute

La bufala del vaccino di Roche per il Coronavirus e dell'annuncio di Trump

