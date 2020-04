Margherita di Danimarca compie 80 anni ed è sfida con Elisabetta (Di giovedì 16 aprile 2020) La Regina Margherita di Danimarca compie 80 anni, è nata infatti il 16 aprile 1940. Salita al trono nel 1972, dopo la morte del padre Federico IX, è al potere da 48 anni ed è amatissima dal suo popolo. Questo compleanno così importante, però, non può essere festeggiato come vuole la tradizione, a causa dell’emergenza sanitaria. Il suo popolo però non rinuncia a farle sentire tutto l’affetto che ha per la sua Sovrana. In tutto il Paese infatti, i danesi hanno programmato di cantare buon compleanno alle 12:00, ovunque si trovino e qualunque cosa stiano facendo. Le emittenti televisive danesi trasmettono documentari sulla Regina tutto il giorno, e invece di un libro di auguri, il Palazzo ha aperto una lista online sul sito ufficiale, dove i cittadini possono lasciare la loro firma. Dunque, se quest’anno la Regina Margherita ... Leggi su dilei (Di giovedì 16 aprile 2020) La Reginadi80, è nata infatti il 16 aprile 1940. Salita al trono nel 1972, dopo la morte del padre Federico IX, è al potere da 48ed è amatissima dal suo popolo. Questo compleanno così importante, però, non può essere festeggiato come vuole la tradizione, a causa dell’emergenza sanitaria. Il suo popolo però non rinuncia a farle sentire tutto l’affetto che ha per la sua Sovrana. In tutto il Paese infatti, i danesi hanno programmato di cantare buon compleanno alle 12:00, ovunque si trovino e qualunque cosa stiano facendo. Le emittenti televisive danesi trasmettono documentari sulla Regina tutto il giorno, e invece di un libro di auguri, il Palazzo ha aperto una lista online sul sito ufficiale, dove i cittadini possono lasciare la loro firma. Dunque, se quest’anno la Regina...

