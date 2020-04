(Di giovedì 16 aprile 2020) Il Parlamento europeo ha rigettato unproposto dal gruppo deiper chiedere l’deinel pacchetto Ue per rispondere all’impatto economico della crisi legata alla pandemia. L’è stato bocciato con 326 voti contrari, 282 a favore e 74 astenuti.Il testo dell’alla risoluzionea risposta Ue alla crisi prevedeva di condividere a livello Ue una quota consistente del debito che sarà emesso dagli Stati membri. “Per preservare la coesione dell’Ue e l’integrità della sua unione monetaria, una quota sostanziale del debito che sarà emesso per combattere le conseguenze della crisi del Covid-19 dovrà essere mutualizzato a livello Ue”, diceva il testo.

LelloForlini : L'Europarlamento respinge l'emendamento dei Verdi sull'introduzione dei coronabond - Dome689 : RT @HuffPostItalia: L'Europarlamento respinge l'emendamento dei Verdi sull'introduzione dei coronabond - HuffPostItalia : L'Europarlamento respinge l'emendamento dei Verdi sull'introduzione dei coronabond -

Ultime Notizie dalla rete : Europarlamento respinge

Il Parlamento europeo ha rigettato un emendamento proposto dal gruppo dei Verdi per chiedere l’introduzione dei coronabond nel pacchetto Ue per rispondere all’impatto economico della crisi legata alla ..."Ho visitato le zone del contagio così ho dovuto passare due settimane in isolamento – racconta – Dopo l'Europarlamento ha chiuso e ho così deciso di fare ... Il Governo si appresta a dichiarare ...