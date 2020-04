COVID-19, Von der Leyen: "La UE deve scusarsi con l'Italia" (Di giovedì 16 aprile 2020) La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ammette che molti Paesi UE hanno abbandonato l'Italia nel momento in cui aveva più bisogno di supporto nella prima fase dell'epidemia di COVID-19. E lo fa rivolgersi dall'aula del Parlamento Europeo, nel modo più plateale e importante possibile.È vero che nessuno era davvero pronto per questo. È vero che molti non erano lì quando l'Italia aveva bisogno. Per questo è giusto che l'Europa offra le sue più sentite scuse all'Italia.Rivolgersi agli europarlamentari a Bruxelles, Von der Leyen ha ribadito la necessità di un piano Marshall per la ripresa dell'Europa da attivare il prima possibile con la collaborazione di tutti i Paesi UE, anche quelli meno colpiti dall'epidemia di COVID-19 e che per questo motivo fanno resistenza di fronte ad aiuti più ... Leggi su blogo Coronavirus - E. Russo : “Non solo Covid Hospital - servono équipe Covid”

