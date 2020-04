(Di mercoledì 15 aprile 2020), 15 apr. (Adnkronos) – E di une tre feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi a. La vittima è un uomo, di cui non sono state ancora fornite le generalità,prima di arrivare al pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla. Altre tre persone, due uomini e una donna, invece, sono rimasti feriti e sono stati condotti dal personale del 118 in ospedale. Per uno di loro sarebbe scattato il codice rosso. Loviolentissimo è avvenuto nel primo pomeriggio in via Messina Marine 523 tra unbus dell’Amat, l’azienda di trasporto pubblico urbano, e due. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica del fatti.L'articolotra bus e, une 3CalcioWeb.

Noovyis : (**Incidenti: scontro tra bus e auto a Palermo, un morto e 3 feriti**) Playhitmusic - - TV7Benevento : **Incidenti: scontro tra bus e auto a Palermo, un morto e 3 feriti**... - VideoAndria : #andria: Ancora incidenti ad Andria: scontro in via Ospedaletto - zazoomnews : Incidenti: scontro fra auto nella Bergamasca grave 28enne - #Incidenti: #scontro #nella - Noovyis : (Incidenti: scontro fra auto nella Bergamasca, grave 28enne) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : **Incidenti scontro

Incidente in via Duca della Verdura a Palermo. Un’ambulanza è finita dentro la vetrina di un negozio all’incontro con via Marchese di Villabianca. Lo scontro è avvenuto con un’auto. L’ambulanza era in ...L’ambulanza era in soccorso [….] Drammatico incidente in via Duca della Verdura, ambulanza dentro la vetrina di un negozio. Articolo pubblicato il 14 Aprile 2020 sul sito www.blogsicilia.it. 300×250.