Il canto di un uccello nella città desolata

(Di mercoledì 15 aprile 2020) È strano notare quanto sia piacevole ildi un uccellino, là da qualche parte sopra l’ampio viale. Certo, non so che tipo disia: sono un uomo di città, come potrei saperlo? Direi però che si tratta di undallo stile lirico, con una solida proiezione vocale e un vibrato pieno di ornamenti. Soprattutto è inquietante notare quanto sia vivido, questo cinguettio, a confronto del quasi silenzio delle strade. Non forte come un clacson – ma tutto sommato, visto che anche i colpi di clacson sono una cosa del passato, è un cinguettio che potrebbe essere forte allo stesso modo. Mi pongo allora qualche domanda su di lui. Me lo immagino come un esemplare maschio. Mi chiedo cosa pensi della sua stessa voce, all’improvviso diventata così potente. E cosa sta dicendo? Sta forse chiamando la sua compagna, ...