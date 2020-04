FMI, Georgieva: pandemia momento critico, serve azione coordinata per rilancio (Di mercoledì 15 aprile 2020) (Teleborsa) – La pandemia di coronavirus e le sue conseguenze sull’economia rappresentano un “momento critico” che richiederà uno “sforzo internazionale coordinato”. Lo ha detto il Direttore generale del Fondo Monetario Internazionale (FMI) Kristalina Georgieva Georgieva, che dopo aver parlato della “profonda recessione” causata dalla pandemia, ha precisato di aspettarsi una ripresa parziale dell’economia nel 2021, anche se l’outlook resterà “molto incerto” per un certo periodo di tempo. Una crisi definita da molti senza precedenti, per questo, prosegue “Tutti gli strumenti devono essere usati per stabilizzare l’economia e la situazione sociale” precisando che “misure straordinarie sono necessarie per contenere l’epidemia, proteggere la popolazione e sono una precondizione ... Leggi su quifinanza FMI - Georgieva : “Crisi senza precedenti. Disposti a usare tutti i fondi necessari” (Di mercoledì 15 aprile 2020) (Teleborsa) – Ladi coronavirus e le sue conseguenze sull’economia rappresentano un “” che richiederà uno “sforzo internazionale coordinato”. Lo ha detto il Direttore generale del Fondo Monetario Internazionale (FMI) Kristalina, che dopo aver parlato della “profonda recessione” causata dalla, ha precisato di aspettarsi una ripresa parziale dell’economia nel 2021, anche se l’outlook resterà “molto incerto” per un certo periodo di tempo. Una crisi definita da molti senza precedenti, per questo, prosegue “Tutti gli strumenti devono essere usati per stabilizzare l’economia e la situsociale” precisando che “misure straordinarie sono necessarie per contenere l’epidemia, proteggere la popole sono una precondizione ...

