Fasi Engineering - Progettare la produzione del futuro

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Il mondo dellautomotive è costituito da innumerevoli realtà, alcune poco note, dato che operano dietro le quinte, ma non per questo meno importanti. Un caso significativo è quello delladi Torino, unazienda piccola (gli addetti sono 32) ma altamente qualificata, visto che la sua specializzazione è la progettazione di impianti per lo stampaggio a freddo di lamiere di acciaio o alluminio destinate alla carrozzeria o alla scocca delle auto. "In pratica", chiarisce il ceo Roberto Di Lonardo, "il nostro mestiere non èuna vettura, ma le attrezzature che consentono di produrla". Unattività estremamente specializzata, che ha per clienti diretti costruttori come FCA, BMW, Opel e Peugeot e indiretti, ovvero tramite loro fornitori, Audi, Daimler, Ford e Volkswagen. Grossi calibri, dunque, per i quali vengono anche realizzati ...