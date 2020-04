F1, Race of the World 2020: Charles Leclerc primo a Spa e secondo a Baku nelle due gare virtuali in programma (Di mercoledì 15 aprile 2020) Divertimento e spettacolo: sono stati questi gli ingredienti del secondo round della Race For the World, mini-campionato virtuale di F1 ideato per raccogliere 100mila dollari a favore del “Solidarity Response Fund”. Un’iniziativa con uno scopo nobile, che ha portato allo stato attuale delle cose a raggiungere quota 50mila dollari (circa), e che ha visto protagonisti alcuni degli interpreti classici del Circus, ovvero Charles Leclerc, Alexander Albon, Lando Norris, George Russell, Antonio Giovinazzi e Nicholas Latifi. Ebbene nelle due gare che sono andate in scena, caratterizzanti questa seconda tappa, Leclerc ha fatto vedere come al solito ottime cose. Il ferrarista, infatti, si è aggiudicato la prima run disputata a Spa (Belgio) ed è giunto secondo a Baku (Azerbaijan). Sul mitico tracciato belga si è assistito a uno splendido duello tra il ... Leggi su oasport Formula 1 virtuale - vittorie di Leclerc e Albon nella seconda Race For The World

F1 - Race of the World 2020 : il 14 aprile la seconda tappa. Tutti i partecipanti - presenti Leclerc e Giovinazzi

F1 - Alexander Albon fa sua la Race for the World virtuale - quinto Charles Leclerc - preceduto anche dal fratello Arthur! (Di mercoledì 15 aprile 2020) Divertimento e spettacolo: sono stati questi gli ingredienti delround dellaFor the, mini-campionato virtuale di F1 ideato per raccogliere 100mila dollari a favore del “Solidarity Response Fund”. Un’iniziativa con uno scopo nobile, che ha portato allo stato attuale delle cose a raggiungere quota 50mila dollari (circa), e che ha visto protagonisti alcuni degli interpreti classici del Circus, ovvero, Alexander Albon, Lando Norris, George Russell, Antonio Giovinazzi e Nicholas Latifi. Ebbenedueche sono andate in scena, caratterizzanti questa seconda tappa,ha fatto vedere come al solito ottime cose. Il ferrarista, infatti, si è aggiudicato la prima run disputata a Spa (Belgio) ed è giunto(Azerbaijan). Sul mitico tracciato belga si è assistito a uno splendido duello tra il ...

SkySportF1 : Come nel reale, a Spa-Francorchamps vince @Charles_Leclerc ? Ma che duello con @LandoNorris ? I risultati e gara-2… - SkySportF1 : . @alex_albon domina a Baku! Quanti incidenti in gara ?? I risultati ? - _aisforandy : Marquei como visto RuPaul's Drag Race - 12x7 - Madonna: The Unauthorized Rusical - PaoloBMb70 : RT @SkySportF1: . @alex_albon domina a Baku! Quanti incidenti in gara ?? I risultati ? - marcustavaresf : Marquei como visto RuPaul's Drag Race - 12x7 - Madonna: The Unauthorized Rusical -

Ultime Notizie dalla rete : Race the F1 | Race of the World 2020 | il 14 aprile la seconda tappa Tutti i partecipanti | presenti Zazoom Blog F1, Race of the World 2020: Charles Leclerc primo a Spa e secondo a Baku nelle due gare virtuali in programma

Divertimento e spettacolo: sono stati questi gli ingredienti del secondo round della Race For the World, mini-campionato virtuale di F1 ideato per raccogliere 100mila dollari a favore del “Solidarity ...

Esports, Leclerc vince con la Ferrari a Spa per beneficenza

Vittoria in Belgio, 2° posto in Azerbaijan: è questo il bottino di Charles Leclerc nella seconda serata del mini-Mondiale virtuale, a scopo benefico, denominato Race for the World. Dopo l’esordio nel ...

Divertimento e spettacolo: sono stati questi gli ingredienti del secondo round della Race For the World, mini-campionato virtuale di F1 ideato per raccogliere 100mila dollari a favore del “Solidarity ...Vittoria in Belgio, 2° posto in Azerbaijan: è questo il bottino di Charles Leclerc nella seconda serata del mini-Mondiale virtuale, a scopo benefico, denominato Race for the World. Dopo l’esordio nel ...