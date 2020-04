Microsoft Edge: aggiornata la versione stabile (Di martedì 14 aprile 2020) L’aggiornamento della versione stabile di Microsoft Edge è stato rilasciato durante la scorsa notte ed è disponibile al download. Microsoft Edge – versione 81.0.416.53 Qualche giorno fa abbiamo discusso della linea seguita da Chromium e Microsoft per la gestione degli aggiornamenti. Il colosso di Redmond ha deciso di concentrarsi sulla stabilità dei propri servizi prima di procedere con nuovi rilasci. I fix per la stabilità necessari a rendere la versione 81 totalmente fruibile hanno passato tutti i test e l’aggiornamento di Microsoft Edge è ora disponibile. La versione 81.0.416.53 non possiede un vero changelog, ma i miglioramenti dovrebbero ricalcare quelli mostrati sul canale Dev e Beta del progetto Edge in base Chromium. Per verificare il corretto aggiornamento del vostro browser basterà: Aprire Edge Raggiungere il ... Leggi su windowsinsiders Microsoft Edge : novità e problemi noti

