Lorena Bianchetti rompe il silenzio e svela: “Emozionata e commossa” (Di martedì 14 aprile 2020) A Sua Immagine, Lorena Bianchetti sulla preghiera del Papa in Piazza San Pietro: “All’inizio mi sono commossa, ma dopo…” Ha rilasciato una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale NuovoTV Lorena Bianchetti, conduttrice di A Sua Immagine che, interpellata in merito alla preghiera che Papa Francesco ha fatto di recente in diretta televisiva, sotto la pioggia, in una piazza San Pietro deserta, durante la quale ha concesso l’indulgenza plenaria a tutti i fedeli, ha confessato: All’inizio mi sono commossa, ma alla fine ho avvertito dentro di me una serenità incredibile, secondo me grazie all’efficacia della preghiera. “Mi sono emozionata perchè la sua immagine è stata qualcosa di storico: il Papa, in mondovisione, al centro di una piazza vuota, sotto le gocce della pioggia che ... Leggi su lanostratv Italia Si - Lorena Bianchetti lancia un messaggio : “Stavamo correndo troppo”

Papa Francesco - telefonata a sorpresa a Lorena Bianchetti in diretta tv

