Ballando | Milly Carlucci a La vita in diretta | “Facciamo un appello…”

Leggi su lanostratv

(Di martedì 14 aprile 2020)con le stelle,a Lain: “Appello per le donazioni…” E’ intervenuta tramite collegamento nella prima parte della puntata de Laindi oggi, martedì 14 aprile 2020,, facendo una chiacchierata mediante videochiamata con i padroni di casa Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Nell’intervento in questione la conduttrice dicon le stelle ha parlato del suo ‘Io resto a casa show’, iniziativa lanciata sui social, dove ogni giorno fa sfidare due personaggi famosi, i quali si cimentano in un’arte sempre diversa, ma praticabile davanti al pc ovviamente! “Si sfidano facendo qualcosa che è possibile fare davanti al pc, stando seduti alla scrivania o sul divano, perchè è questo lo spazio a disposizione” ha infatti svelatooggi a ...