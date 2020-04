Amici All Stars | Javier Rojas confermato nel cast: “Non so come sarà” (Di martedì 14 aprile 2020) Amici All Stars Il ballerino Javier Rojas ha confermato di essere uno dei concorrenti di questa nuova versione del format di Maria De Filippi Javier Rojas ha trionfato ad Amici 19 nella categoria danza, mettendo d’accordo, stranamente, tutto il pubblico del piccolo schermo. Il percorso televisivo del ballerino, però, non si è concluso prendendo … L'articolo Amici All Stars Javier Rojas confermato nel cast: “Non so come sarà” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna Amici All Stars con Maria De Filippi : Javier Rojas entra nel cast

Nicolai Gorodiskii raccomandato | Duro messaggio del ballerino dopo Amici 19

Amici All Star : un ballerino di Amici 19 parteciperà al nuovo format (Di martedì 14 aprile 2020)AllIl ballerinohadi essere uno dei concorrenti di questa nuova versione del format di Maria De Filippiha trionfato ad19 nella categoria danza, mettendo d’accordo, stranamente, tutto il pubblico del piccolo schermo. Il percorso televisivo del ballerino, però, non si è concluso prendendo … L'articoloAllnel: “Non sosarà” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

matteosalvinimi : Buona #SantaPasqua, Amici, con tutto il mio cuore, a tutti voi, all’Italia che risorge. Non vedo l’ora che arrivii… - RegLombardia : - aleasedufour : i gdr durante gli anni 2014-2015: - non c'erano vip, solo negli all c'erano persone più conosciute ma eravamo tan… - CheDonnait : #Javier confermato nel cast di #amiciallstars dopo #amici19 Contenti? - losangelesbiz75 : @ScanziFederico grazie ai vostri amici cinesi che hanno portato il virus in italia and all around the world -