Rallentano i contagi. Il numero dei decessi è il più basso dal 18 marzo

(Di lunedì 13 aprile 2020) Sono 156.363 i casi totali di coronavirus ad oggi in Italia, tra positivi al Covid-19, guariti e deceduti. Rispetto a ieri si registra un incremento di 4.092 unità, che però è inferiore all'incremento segnalato venerdì su sabato, che era pari a 4.694. Ildi positivi è pari a 102.253 (+1.984 su ieri), le persone guarite sono 34.211 (+1.677 su ieri), quelle decedute 19.899 (+431 su ieri, contro le +619 che erano segnalate sabato su venerdì). Le persone ricoverate con sintomi sono attualmente 27.847 (-297 su ieri), quelle in terapia intensiva sono scese a 3.343 (-38 su ieri), quelle in isolamento domiciliare 71.063 (-2.319 su ieri). I tamponi effettuati ad oggi hanno superato la soglia del milione: sono esattamente 1 milione 10mila193 (+46.720 su ieri). Ildelle vittime è il piùdal 18in poi, ...

In Lombardia il numero dei contagi e dei morti per coronavirus è in calo anche se a Milano la situazione "non si può ancora considerare sotto controllo": lo ha affermato l'assessore al Welfare della ...Fontana ammette di aver sperato in un contagio rallentato in maniera più veloce ... dove ci sono stati altri 193 casi per un totale di 5.561. Qui l’epidemia stenta a rallentare la sua corsa, forse ...