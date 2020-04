Lombardia | al via i test sierologici per la patente di immunità

(Di lunedì 13 aprile 2020) Giorgia Baroncini Dal 21 aprile saranno effettuati 20milaal giorno in regione. Si parte con gli operatori sanitari e i cittadini che devono tornare al lavoro Al via iin. La Regione ha comunicato che a partire da martedì 21 aprile "saranno effettuati 20milaal giorno". I primi a essere sottoposti agli esami saranno gli operatori sanitari e socio sanitari della regione e i cittadini "che devono tornare al lavoro con particolare riferimento alle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi", si legge nella nota diffusa dalla Regione. "I(ideati eati dall'IRCCS pubblico San Matteo di Pavia) certificheranno l'immunità al virus e permetteranno di gestire in modo consapevole la cosiddetta fase due - è stato specificato nella nota -. Al San Matteo di Pavia, uno dei 4 IRCCS (Istituto di ...

In Lombardia i morti a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 280 ... È previsto per fine mese, su 550 volontari sani, il via ai test per un nuovo vaccino per il coronavirus. È quanto ...Da qui potrebbe arrivare il via libera alla ripresa degli allenamenti ... 13.00 Nella nuova ordinanza firmata dla presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ci sono nuove indicazioni per ...