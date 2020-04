Gianluca Vialli dopo 17 mesi di chemio | «Non c’è più traccia del tumore»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 13 aprile 2020) Per Gianluca Vialli la malattia è stata «un viaggio»: così l’ex calciatore ha raccontato a La Repubblica la sua lotta contro il tumore al pancreas. «Ho finito a dicembre 17 mesi di chemioterapia. Due cicli: uno di nove e uno di 8 mesi. E adesso, ad aprile, gli esami non hanno evidenziato segni di malattia. È stata molto, molto dura, anche per un tipo tosto come me», ha svelato Vialli, che il sollievo non lo esibisce, come è tipico di chi sa cosa sia il dolore: «Sono felice, anche se lo dico sottovoce».