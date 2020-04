Formula 1 | possibile via in Austria Silverstone verso il rinvio

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 13 aprile 2020) Il via del Mondiale di1 in? Il Governo ha dato un primo riscontro positivo. SPIELBERG () – Il via del Mondiale 2020 di1 potrebbe avvenire in. Secondo quanto riferito dai media locali, il Governo avrebbe dato un primo riscontro positivo sul Gran Premio in programma a Spielberg il prossimo 5 luglio. Gli organizzatori sono in contatto con il ministro dello Sport per capire la fattibilità dell’appuntamento. Nessuna chiusura ma ad una condizione: rispetto delle norme imposte e quindi un weekend a porte chiuse. Si attende la decisione della Francia Il primo riscontro positivo arrivato dall’consente alla1 di guardare con fiducia al futuro. Spielberg potrebbe essere il primo Gran Premio della stagione anche se ancora manca la decisione della Francia. Le autorità locali si sono prese del ...