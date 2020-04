Coronavirus e carcere: Davanti al pericolo tutti i detenuti dovrebbero essere uguali (Di lunedì 13 aprile 2020) Uno dei ladroni crocifissi insieme a Gesù gli disse: “Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”. Gesù gli rispose:” In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso”. Gesù, a differenza del legislatore italiano, non gli chiese per quali reati era stato condannato. Mi meraviglio che ancora qualche professionista dell'antimafia non abbia dato la colpa ai mafiosi della creazione e diffusione del Coronavirus. Nel Decreto "Salva Italia", nella parte contro il pericolo della (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google Coronavirus - in Marocco oltre 5600 amnistiati. Ma attivisti - blogger e rapper restano in carcere

Coronavirus - Olindo Romano teme il contagio in carcere : il virus interrompe iter giudiziario per revisione processo (Di lunedì 13 aprile 2020)

