blogtivvu : Patrick Ray Pugliese dopo il Grande Fratello Vip parla degli ex coinquilini: 'Zequila? Nel dimenticatoio!', parole… - SofyPiccinini : RT @PatriziaAngel: Titolo: LA BELLEZZA Soggetto: ANDREA DENVER Autore: PATRICK RAY PUGLIESE ? #GfVip #GfVip2020 ???? - SofyPiccinini : RT @ireninax: #GFVIP 'Non ho mai sentito tante cazzate in vita mia come quelle sparate da Zequila' Patrick Ray Pugliese - SoyMareluna : RT @nevrsland: Altre persone: *escono dalla casa e tirano frecciatine agli altri concorrenti* Patrick Ray Pugliese: Le polemiche sono inuti… - monika88161994 : RT @ishax114: andrea dallas detroit defner salerno denver, adriana volpe, patrick ray pugliese mi mancate come l’aria ?? #gfvip https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Pugliese ‘Gf Vip 4’, Patrick Pugliese dice la sua sugli ex coinquilini e non risparmia parole al vetriolo per Antonio Zequila, Pago e Serena Enardu! (Video) Isa e Chia Patrick Pugliese contro tutti/ “Zequila arrogante, Pago un fragile e Serena…”

Patrick Pugliese ne ha per tutti una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip. L’ex gieffino si è lasciato andare a numerosi commenti che hanno raccontato la sua esperienza all’interno della ...

Patrick dopo il GF Vip: “Zequila? Nel dimenticatoio! Tifo per Paolo e Clizia e Antonella mi sta simpatica”

Patrick Ray Pugliese in diretta Instagram con Pasquale Laricchia, ha commentato alcuni ex protagonisti del Grande Fratello Vip, a cominciare da Antonio Zequila: Me l’hanno detto che Zequila mi ha ...

Patrick Pugliese ne ha per tutti una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip. L’ex gieffino si è lasciato andare a numerosi commenti che hanno raccontato la sua esperienza all’interno della ...Patrick Ray Pugliese in diretta Instagram con Pasquale Laricchia, ha commentato alcuni ex protagonisti del Grande Fratello Vip, a cominciare da Antonio Zequila: Me l’hanno detto che Zequila mi ha ...