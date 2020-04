(Di domenica 12 aprile 2020) Tempo stabile e soleggiato accompagnerà l’Italia nel weekend di Pasqua con temperature superiori alla norma, da martedì saranno in calo con probabili piogge al Centro-Sud. Sono le previsioni diExpert.“Nel weekend pasquale le temperature resteranno su valori superiori alla norma, in particolare le massime sulle regioni centro settentrionali, dove si potranno toccare punte di 25-27 gradi - spiegano i metereologi - Nel corso dei primi giorni della prossima settimana assisteremo ad un graduale indebolimento della struttura anticiclonica: sul Mediterraneo occidentale lunedì disi svilupperà unacircolazione ciclonica che attiverà venti di Scirocco sulla Sardegna; una copertura nuvolosa di tipo medio alto attraverserà soprattutto le regioni centro-settentrionali, con deboli piogge locali. Martedì, ...

chetempochefa : 'Anche le previsioni meteo sono diventate inutili stando sempre a casa. A pasquetta piove? Chi se ne frega!'… - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Meteo pasquetta, nubi e debole pioggia - LalliVincenzo : RT @HuffPostItalia: Meteo pasquetta, nubi e debole pioggia - HuffPostItalia : Meteo pasquetta, nubi e debole pioggia - DANI56 : RT @flash_meteo: #meteo #toscana Pasqua soleggiata con tendenza a velature dal pomeriggio-sera. Temperature massime fino a 23-25 gradi nell… -

