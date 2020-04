La Regina Elisabetta manda un messaggio di auguri per Pasqua: “La luce trionferà sulle tenebre” (Di domenica 12 aprile 2020) “Non ci faremo sopraffare dal virus. Questa Pasqua sarà diversa per molti di noi, ma rimanere separati servirà a salvare gli altri. La Pasqua non è cancellata, anzi la Pasqua ci serve più che mai. La scoperta di Cristo risorto nel giorno di Pasqua diede ai suoi seguaci nuovi scopi e speranza e ciò ci può rincuorare”. Ecco le parole del messaggio audio che la Regina Elisabetta ha diffuso per Pasqua. A pochi giorni dal suo discorso al Paese, evento storico per rarità e importanza, Sua Maestà torna a parlare con il suo popolo: “Sappiamo – si sente ancora nell’audio – che non ci faremo sopraffare dal virus. Per quanto buia possa essere la morte, specie per quanti soffrono il lutto, la luce e la vita sono più grandi. Possa la viva fiamma della speranza di Pasqua essere una guida sicura mentre ... Leggi su ilfattoquotidiano La regina Elisabetta e gli auguri di Pasqua : “Il virus non vincerà. La luce trionferà sulle tenebre”

