Doc-Nelle tue mani | Matilde Gioli confessa | “Non ho superato i test…”

Leggi su lanostratv

(Di domenica 12 aprile 2020) Da noi… a ruota libera,della fiction Doc: “Non hoi test di medicina” E’ stata tra gli ospiti di Francesca Fialdini nella puntata di Da noi a ruota libera di oggi, domenica 12 aprile 2020,, che nella fiction Doc-tue, con Luca Argentero, interpreta il ruolo della dottoressa Giulia Giordano. Intervenuta, ovviamente, in collegamento da casa sua,a Da noi… a ruota libera, per rispondere alla domanda di Francesca Fialdini, che le ha chiesto se davvero un tempo sognava di fare il medico da grande, hato: “Si. Dopo il liceo ho anche fatto i test per entrare alla facoltà di medicina, ma non li ho passati”., Doc-tue. La confessione a Francesca Fialdini: “Ho ripiegato sulla filosofia” “Non avendoi test per poter studiare ...