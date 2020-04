Borrelli: “I morti che hanno sintomi ma a cui non viene fatto il tampone non sono conteggiati” (Di domenica 12 aprile 2020) Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, ha spiegato, rispondendo alla domanda di una giornalista durante il punto di stampa di oggi, che "le persone che sono morte pur avendo i sintomi del Coronavirus, ma che non sono state sottoposte a tampone e che quindi non sono considerate clinicamente positive non sono contemplate nel conteggio dei decessi del nostro bollettino giornaliero". Leggi su fanpage Borrelli - coronavirus : solo 431 morti (19.899 in totale) - 1.948 positivi (totale 102.253) - 1.677 guariti (totale 34.211)

Meno morti - contagiati e ricoveri in terapia intensiva. Borrelli - buone notizie per Pasqua

