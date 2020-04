Andrea Bocelli live al Duomo di Milano, su YouTube più di 2,6 milioni di spettatori (Di domenica 12 aprile 2020) Il vero grande evento mediatico della Pasqua 2020 è il concerto in solitaria di Andrea Bocelli al Duomo di Milano. Mentre scriviamo (19.20) risultano 2.694.210 gli spettatori collegati col profilo YouTube del tenore per seguire in diretta il suo concerto, accompagnato dal titolo-hashtag #MusicforHope. L'evento, promosso dal Comune di Milano e dalla Veneranda Fabbrica del Duomo che hanno invitato Bocelli a esibirsi in un luogo e in un momento di gran valore simbolico, è stato prodotto da Sugar Music e Universal Music Group col contributo di YouTube.Andrea Bocelli live al Duomo di Milano, su YouTube più di 2,6 milioni di spettatori pubblicato su TVBlog.it 12 aprile 2020 19:30. Leggi su blogo Andrea Bocelli video concerto Duomo Milano/ Rivedi diretta : "Preghiamo per rinascita"

Andrea Bocelli - Music for hope dal Duomo di Milano stasera su Rai1 (Anteprima Blogo)

Coronavirus - il concerto di Andrea Bocelli al Duomo di Milano : rivedi la diretta streaming dell’evento (Di domenica 12 aprile 2020) Il vero grande evento mediatico della Pasqua 2020 è il concerto in solitaria dialdi. Mentre scriviamo (19.20) risultano 2.694.210 glicollegati col profilodel tenore per seguire in diretta il suo concerto, accompagnato dal titolo-hashtag #MusicforHope. L'evento, promosso dal Comune die dalla Veneranda Fabbrica delche hanno invitatoa esibirsi in un luogo e in un momento di gran valore simbolico, è stato prodotto da Sugar Music e Universal Music Group col contributo dialdi, supiù di 2,6dipubblicato su TVBlog.it 12 aprile 2020 19:30.

pietroraffa : Andrea #Bocelli, in occasione del suo concerto in Duomo per Pasqua, ha cantato 'Amazing Grace'. Ed è stato uno spe… - erenerdemnet : Andrea Bocelli, TR 8PM.. youtube/ANDREABOCELLI - Corriere : La diretta del concerto di Bocelli - Je5u5_45 : RT @SOCIALISMOCRIS1: #12Abr #DomingodeResurreccion #LaPrevencionEsLaClave Andrea Bocelli #AEcuadorLoSacamosTodos #LulaInocenteSDV #GolpeDeE… - valmelogar_ : RT @jmaniatrash: Andrea Bocelli, Pasqua 2020, Milano???? #MUSICFORHOPE -