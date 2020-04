Tracciamento contatti positivi al Coronavirus, collaborazione tra Apple e Google (Di domenica 12 aprile 2020) collaborazione tra Apple e Google per creare l’App di Tracciamento dei contatti dei positivi al Coronavirus. ROMA – E’ stata annunciata una collaborazione tra Apple e Google. Le due multinazionali hanno iniziato un lavoro per creare l’App di Tracciamento dei contatti dei positivi al Coronavirus. Molto probabilmente sarà utilizzata la tecnologia Bluethoot ma sono in corso tutte le valutazioni. Una base tecnologica fra smartphone iOs e Android utile a semplificare il lavoro degli sviluppatori per creare queste applicazioni che hanno come obiettivo principale quello di rintracciare i positivi. La prima fase Apple e Google sono al lavoro per cercare di dare vita nel più breve tempo possibile queste applicazioni. “In una prima fase – scrive il Corriere della Sera – si darà il via all’Api per consentire ... Leggi su newsmondo Telese riparte - Abbamondi : “Si a intensificazione test e tracciamento contatti” (Di domenica 12 aprile 2020)traper creare l’App dideideial. ROMA – E’ stata annunciata unatra. Le due multinazionali hanno iniziato un lavoro per creare l’App dideideial. Molto probabilmente sarà utilizzata la tecnologia Bluethoot ma sono in corso tutte le valutazioni. Una base tecnologica fra smartphone iOs e Android utile a semplificare il lavoro degli sviluppatori per creare queste applicazioni che hanno come obiettivo principale quello di rintracciare i. La prima fasesono al lavoro per cercare di dare vita nel più breve tempo possibile queste applicazioni. “In una prima fase – scrive il Corriere della Sera – si darà il via all’Api per consentire ...

