Telecamera riprende il momento in cui un cane provoca un incendio in casa (Di domenica 12 aprile 2020) Ci sono cuccioli di cane che, quando vengono lasciati a casa da soli, sono in grado di combinare guai che di solito ci fanno sorridere. E ci sono altre volte in cui invece siamo costretti a piangere. Questo cane, ad esempio, ha provocato un incendio a casa sua. Il cucciolo di 9 mesi si trovava da solo nella stanza, insieme ad un altro cane. Questa famiglia vive in New Mexico: i proprietari si erano assentati per un minuto, ma non erano molto distanti. I due cani erano rimasti all’interno della stanza, tutti da soli. Ma mentre uno dei due cani se n’è stato buono buono, il cucciolo di 9 mesi l’ha combinata davvero grossa. A riprendere tutta la scena una Telecamera di sicurezza installata all’interno dell’abitazione. Il povero cane non ne ha colpe, dal momento che si è trattato ... Leggi su bigodino “Sei una deficiente!”. Michelle Hunziker su tutte le furie e se la riprende proprio con “lei”. Il tutto davanti alla telecamera

“Amore corri!”. Fedez si ‘rompe il naso’ e la telecamera riprende tutto : Chiara Ferragni reagisce così (Di domenica 12 aprile 2020) Ci sono cuccioli diche, quando vengono lasciati ada soli, sono in grado di combinare guai che di solito ci fanno sorridere. E ci sono altre volte in cui invece siamo costretti a piangere. Questo, ad esempio, hato unsua. Il cucciolo di 9 mesi si trovava da solo nella stanza, insieme ad un altro. Questa famiglia vive in New Mexico: i proprietari si erano assentati per un minuto, ma non erano molto distanti. I due cani erano rimasti all’interno della stanza, tutti da soli. Ma mentre uno dei due cani se n’è stato buono buono, il cucciolo di 9 mesi l’ha combinata davvero grossa. Are tutta la scena unadi sicurezza installata all’interno dell’abitazione. Il poveronon ne ha colpe, dalche si è trattato ...

ChelmerPathouin : @90ordnasselA Questo non si riprende più neanche se si punta una telecamera in faccia - onevoicetosing : @glr_90 @ShooterHatesYou Ma non è vero! Se io dico 'sono uscito di casa alle 5' e una telecamera davanti casa mia r… - achillecorea : RT @antpavolini: @achillecorea l'esperimento più ardito è quando mettono le due parti politiche nello stesso studio, ma non sul palco: una… - antpavolini : @achillecorea l'esperimento più ardito è quando mettono le due parti politiche nello stesso studio, ma non sul palc… - danielecateni1 : @quotadelirio quando canta GAIA la telecamera lo riprende e ha gli occhi lucidi e amche parecchio -

Ultime Notizie dalla rete : Telecamera riprende OMICIDIO A PARAVATI, C'È UN ALTRO INDAGATO. TELECAMERA RIPRENDE SCENA DEL CRIMINE Telemia Paolo Ciavarro, le prime parole dopo il GF Vip: “Mi avete…”

Clizia Incorvaia ieri sera ha ricordato a Paolo Ciavarro che lo sta aspettando per vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Su Instagram Fernanda Lessa ha voluto ... con la Elia l’aveva ...

“Anche a Pasqua i fedeli dovranno rinunciare ad andare in chiesa”

Il macigno di questa sofferenza che affligge tutti. Ma dall’altra parte avverto che guardando la telecamera che mi riprende, sento l’afflato di tantissime persone». «Anche se è una sofferenza per ...

Clizia Incorvaia ieri sera ha ricordato a Paolo Ciavarro che lo sta aspettando per vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Su Instagram Fernanda Lessa ha voluto ... con la Elia l’aveva ...Il macigno di questa sofferenza che affligge tutti. Ma dall’altra parte avverto che guardando la telecamera che mi riprende, sento l’afflato di tantissime persone». «Anche se è una sofferenza per ...